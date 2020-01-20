Шереметьево рассматривает продажу 30% акций аэропорта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево рассматривает вариант продажи 30% акций воздушной гавани, в том числе как возможный источник для получения средств на выкуп у государства еще 30% акций аэропорта. Переговоры по продаже ведутся с четырьмя основными инвесторами, сообщил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко в интервью газете "Ведомости", опубликованном в воскресенье.

"Продажа 10% планировалась в 2017-2018 годах, когда мы еще строили ТЗК, терминал В, тоннели и грузовой терминал. Эти объекты по соглашению с Росимуществом должен был профинансировать частный акционер Шереметьево, и у нас были опасения, что средств не хватит. В итоге при строительстве объектов, которые были сданы к ЧМ-2018, мы даже получили экономию. С тех пор о продаже 10% мы не говорим. Сейчас мы в другой истории: рассматриваем продажу 30%-го пакета. В том числе как возможный источник получения средств на выкуп у государства 30% акций Шереметьево", - рассказал Пономаренко.

Говоря о приблизительной стоимости акций, он отметил, что она является вопросом торговли и переговоров и зависит от множества факторов. "Например, у нас рост в 2020 году снизится, а в 2021 году, наоборот, планируем ускорение. Но насколько мы сможем эти прогнозы доказать в переговорах? Поэтому называть цифры я бы не хотел", - добавил Пономаренко.

Председатель совета директоров Шереметьево также сообщил о планах увеличения пассажиропотока аэропорта. "Трафика в 80 млн человек мы, как и ранее, планируем достичь в 2026-2027 годах. Исходя из планов развития авиакомпаний, в 2030-2033 годы должны выйти на 100 млн пассажиров. Но рассуждать сейчас о 110 млн человек - это некорректно. Мы создали условия для роста. Но каким он будет - зависит от динамики ВВП страны и доходов населения, от способности авиакомпаний наращивать свой флот. Аэропорт повлиять на это не может", - отметил Пономаренко.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт России. Его основным акционером является компания "Шереметьево холдинг": ей принадлежит 66% акций. Компанией "Шереметьево холдинг" на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. TPS Avia Holding на 65,22% принадлежит трасту семей Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% Аркадию Ротенбергу. Еще 30,43% акций "Шереметьево" владеет Росимущество. Миноритариями аэропорта являются "Аэрофлот" и "ВЭБ капитал".