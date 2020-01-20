{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шереметьево рассматривает продажу 30% акций аэропорта

Как заявил в интервью газете "Ведомости" председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко, стоимость акций является вопросом переговоров и зависит от множества факторов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево рассматривает вариант продажи 30% акций воздушной гавани, в том числе как возможный источник для получения средств на выкуп у государства еще 30% акций аэропорта. Переговоры по продаже ведутся с четырьмя основными инвесторами, сообщил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко в интервью газете "Ведомости", опубликованном в воскресенье.

"Продажа 10% планировалась в 2017-2018 годах, когда мы еще строили ТЗК, терминал В, тоннели и грузовой терминал. Эти объекты по соглашению с Росимуществом должен был профинансировать частный акционер Шереметьево, и у нас были опасения, что средств не хватит. В итоге при строительстве объектов, которые были сданы к ЧМ-2018, мы даже получили экономию. С тех пор о продаже 10% мы не говорим. Сейчас мы в другой истории: рассматриваем продажу 30%-го пакета. В том числе как возможный источник получения средств на выкуп у государства 30% акций Шереметьево", - рассказал Пономаренко.

Говоря о приблизительной стоимости акций, он отметил, что она является вопросом торговли и переговоров и зависит от множества факторов. "Например, у нас рост в 2020 году снизится, а в 2021 году, наоборот, планируем ускорение. Но насколько мы сможем эти прогнозы доказать в переговорах? Поэтому называть цифры я бы не хотел", - добавил Пономаренко.

Председатель совета директоров Шереметьево также сообщил о планах увеличения пассажиропотока аэропорта. "Трафика в 80 млн человек мы, как и ранее, планируем достичь в 2026-2027 годах. Исходя из планов развития авиакомпаний, в 2030-2033 годы должны выйти на 100 млн пассажиров. Но рассуждать сейчас о 110 млн человек - это некорректно. Мы создали условия для роста. Но каким он будет - зависит от динамики ВВП страны и доходов населения, от способности авиакомпаний наращивать свой флот. Аэропорт повлиять на это не может", - отметил Пономаренко.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт России. Его основным акционером является компания "Шереметьево холдинг": ей принадлежит 66% акций. Компанией "Шереметьево холдинг" на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. TPS Avia Holding на 65,22% принадлежит трасту семей Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% Аркадию Ротенбергу. Еще 30,43% акций "Шереметьево" владеет Росимущество. Миноритариями аэропорта являются "Аэрофлот" и "ВЭБ капитал".

Теги
КипрРоссияРотенберг, Аркадий Романович
Реклама на ТАСС
Железнодорожные пути крупнейшей электростанции Сахалина перевели на российский стандарт
Перевод железнодорожной колеи региона на общероссийский стандарт станет первым шагом к строительству мостового перехода с острова на материк
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС