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ЦБ Китая осуществил вливание ликвидности в экономику в объеме $36,4 млрд

Народный банк КНР принял такие меры в связи с грядущими каникулами по случаю празднования Нового года по лунному календарю

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник осуществил вливание ликвидности в экономику страны на сумму 250 млрд юаней (порядка $36,4 млрд). Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Как следует из заявления банка, средства были добавлены через операции 14-дневного обратного репо по ставке 2,65%.

Меры направлены на поддержание на разумном и достаточном уровне ликвидности в банковской системе Китая в преддверии каникул по случаю празднования Нового года по лунному календарю (наступит в ночь с 24 на 25 января).

В заявлении ЦБ отмечается, что в текущем году Китай продолжит придерживаться проактивной фискальной политики и нейтральной - "ни слишком жесткой, ни слишком мягкой" - денежно-кредитной политики в целях обеспечения экономического роста страны, а также поддержания ликвидности на разумном и достаточном уровне.

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Китай
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