"Аврора" открыла продажу льготных авиабилетов для жителей севера Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" присоединилась к программе льготных авиатарифов, по которой жители северных районов Хабаровского края могут осуществлять перелеты по сниженным ценам, сообщается на сайте правительства региона в понедельник.

Работа по повышению транспортной доступности отдаленных северных территорий Дальнего Востока ведется регионами в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о введении льготных авиатарифов в северных районах подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. С июля 2019 года программа работала в пилотном режиме в Охотском районе, с 10 января краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" начала продажу льготных авиабилетов для жителей и других северных районов региона.

"К программе льготных авиатарифов для жителей северных районов края подключилась авиакомпания "Аврора". Перевозчик открыл продажу билетов по специальной цене по маршруту Николаевск-на-Амуре - Хабаровск и обратно. Льготный тариф "в одну сторону" для взрослого пассажира составляет 4 500 рублей, для детей от 2 до 12 лет - 3 000 рублей. Полеты выполняются ежедневно на самолетах Bombardier Q400", - говорится в сообщении на сайте.

Стоимость обычного билета в Николаевск-на-Амуре превышает 9 тыс. рублей. Для покупки необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего личность, и документ о постоянном проживании на территории Николаевского района. Правом льготного перелета можно воспользоваться четыре раза в год. На реализацию программы в краевом бюджете на 2020 год предусмотрено 25 млн рублей. Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края журналистам сообщали, что "Аврора" не сразу начала продажи льготных билетов, поскольку шло согласование с головной компанией - "Аэрофлотом".

Льготный тариф доступен также для граждан, постоянно проживающих в Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко. Рейсы осуществляет авиакомпания "Хабаровские авиалинии". По специальному тарифу продано уже 482 билета. Также идет активный обмен приобретенных ранее билетов эконом-класса на льготные. Самым востребованным является маршрут Хабаровск - Охотск - Хабаровск.