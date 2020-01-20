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Эксперты прогнозируют рост сборов страховщиков "не жизни" в 2020 году на 6-8%

В прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА" также говорится, что ожидается инфляционный рост на 4-6%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сборы по большинству крупнейших видов страхования "не жизни" (включает виды страхования, не относящиеся к личному страхованию: жизни, здоровья, пенсии) в 2020 году будут расти умеренными темпами - на 6-8%, объем рынка составит 1150 млрд рублей. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Большинство крупнейших видов страхования "не жизни" будет расти умеренными темпами в 2020 году. Мы ожидаем инфляционный рост на 4-6%. Темпы прироста взносов составят 6-8%, объем рынка "не жизни" достигнет 1150 млрд рублей", - говорится в прогнозе.

Динамика в страховании "не жизни" будет опережать темпы прироста страхования жизни, в котором ожидается стагнация. В 2020 году рынок адаптируется к новым условиям, влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, что замедлит падение совокупных премий в сегментах ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и НСЖ (накопительное страхование жизни).

Так, суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более, чем на 3-5% - до 290-300 млрд рублей по итогам года.

Рост сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2020 году замедлится до 6-8%, что, в первую очередь, станет результатом прогнозируемого снижения объемов кредитования физических лиц, говорится в прогнозе.

Темпы прироста по каско составят 4-5% за счет снижающегося спроса на новые автомобили. При этом положительный эффект окажет повышение тарифов страховщиками, в том числе по усеченным программам. В отсутствие способствующих росту факторов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация.

По прогнозу агентства, в 2020 году страховщики будут делать ставку на ДМС (добровольное медицинское страхование) и страхование жилья.

"Высокие темпы прироста премий по ДМС (20-25%) будут обеспечиваться повышением доступности и востребованности медицинского страхования в результате распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет активного продвижения и популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний", - говорится в сообщении.

Кроме того ожидается, что в 2020 году начнет работать вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что в перспективе на несколько лет увеличит охват страхованием жилых помещений по стране. По итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом темпы прироста премий по страхованию имущества граждан составят 14-16%.

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