Эксперты: развитие угледобычи сдерживают логистические проблемы железных дорог на Востоке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Погрузки экспортного угля из России на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в 2019 году выросли в среднем на 8,6% - до 155 млн т. По данным, опубликованным на официальном сайте РЖД, большая часть угольного экспорта - порядка 86 млн т по итогам прошлого года - приходится на дальневосточное направление, где показатель роста погрузки ниже среднего - всего 7,1%. Эксперты из регионов, где развита угольная промышленность, и представители угольных и стивидорных компаний рассказали ТАСС, как влияют на динамику добычи пропускные мощности железной дороги и почему так важно провести модернизацию Восточного полигона РЖД в кратчайшие сроки.

Перспективы развития

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т или на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года. Ожидается, что возможный переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года - даст прирост грузов по данному направлению в 2024-2025 годах примерно на 114 млн т по сравнению с 2012 годом.

Как сообщил на последнем совещании угольщиков с РЖД вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов, в ноябре прошлого года РЖД представила правительству РФ предложения по пересмотру параметров своей инвестиционной программы на 2020-2022 годы, в которых предлагается сократить объем инвестиций в развитие Восточного полигона на 161 млрд рублей.

"Главными причинами снижения инвестиций называются недостаточная оснащенность строительных подрядных организаций и длительность процедур проектирования, экспертизы и согласования строительства объектов. <…> Данные предложения РЖД создают риск недостижения целевых показателей по вывозу грузов по срокам, регионам формирования грузопотоков и объемам", - сказал Панов.

Внимание на проблему ограниченной пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на своей ежегодной пресс-конференции обратил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что государству необходимо "обеспечить развитие Восточного полигона", и допустил возможность того, что финансироваться этот проект будет из Фонда национального благосостояния.

Во главе угля

Лидером по объемам экспортных отгрузок угля среди российских регионов является Кузбасс. На угольные компании Кемеровской области приходится порядка 60% от всей угледобычи в стране и 70% от общего объема экспорта угля из России. Минувший год для кузбасских угольщиков был особенно непростым: на фоне падения цен на уголь на мировых рынках, снижения спроса на Западе и трудностей вывоза при экспорте на Восток из-за перегруженных железных дорог многие угольные компании были вынуждены значительно сократить добычу или даже временно приостанавливали ее. По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, впервые за несколько лет в Кузбассе годовые объемы добычи продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 1,7% - до 251 млн т угля против 255,3 млн т в 2018 году.

Как пояснил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин, запасов угля в Кузбассе достаточно для увеличения объемов добычи, а одной из причин ее сокращения является падение цен на уголь на мировых рынках и высокие логистические издержки.

"Запасов достаточно на десятки лет. Для угольной отрасли на сегодня ситуация не очень хорошая в части экономики. Стоимость угля на мировом рынке очень упала, предприятия кемеровские в очень затруднительной ситуации. У нас с учетом географического положения значительная часть затрат, которые ложатся в стоимость угля, - это транспорт, это железная дорога, которая доставляет и на запад, и на восток", - сказал Партолин.

В настоящее время пропускные способности железных дорог Восточного полигона (БАМа и Транссиба) сильно загружены, при этом, как считают власти Кузбасса, они не обеспечивают потребности кузбасских грузоотправителей в полном объеме. "Только за 2019 год, при прогнозируемом увеличении объемов поставки угля на экспорт в восточном направлении на порядка 5%, фактическое увеличение составило только 3% - 56,2 млн т в 2019 году против 54,5 млн т в 2018 году", - сообщили в министерстве транспорта региона в ответ на запрос ТАСС.

С аналогичной проблемой столкнулись угольщики и в другом угледобывающем регионе, сильно удаленном от морских портов, - Республике Хакасия. Логистические трудности с экспортом угля на Восток негативно сказались на объемах добычи, корректировке инвестиционных программ и снижении налоговых поступлений в бюджет, сообщили ТАСС в правительстве республики.

"Предприятия не могут вывезти продукцию в восточном направлении, что вынуждает снизить возможные объемы производства. По итогам 11 месяцев 2019 года на складах угледобывающих предприятий региона накопились остатки готовой продукции в размере 4,7 млн т, что, в свою очередь, снижает прибыль угледобывающих организаций, и как следствие наблюдается снижение налога на прибыль [в размере] более 1 млрд рублей. Также угледобывающие предприятия вынуждены сворачивать свои инвестиционные программы", - сообщили в ответ на запрос агентства.

География экспорта

Руководство угольных компаний и РЖД в течение 2019 года неоднократно садились за стол переговоров, чтобы договориться о взаимовыгодных условиях на перевозку угля в направлении портов для дальнейшего экспорта за рубеж. Совещания проходили в Кузбассе, по их итогам РЖД в прошлом году предоставляла угольщикам скидки на перевозку энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской и Северо-Западной железных дорог.

Однако добывающие компании заинтересованы в том, чтобы везти уголь на восток, в страны Азии, где полезное ископаемое в последние годы имеет высокий спрос и конкурентную цену. К примеру, в Хакасии отгрузки в страны АТР за 2019 год увеличились почти на 40%, тогда как экспорт в Европу упал более чем на 31%. Кузбасс за последние семь лет втрое увеличил поставки угля на Восток.

Такие тенденции в экспорте характерны не только для угля, но и для родственных ему видов продукции - кокса, а также чугуна и стали, производители которых также используют железные дороги Восточного полигона для поставок своим ключевым зарубежным потребителям.

Потенциальный рост

По мнению представителей угольных и стивидорных компаний, сроки модернизации железных дорог на Востоке напрямую связаны с темпами развития промышленности внутри страны, ростом региональных экономик, а также ускорением экспортной логистики в страны АТР и, как следствие, способны существенно повлиять на объемы российского экспорта.

"В [Азиатско-Тихоокеанском] регионе активно строятся новые металлургические заводы, причем создаются как новые доменные мощности, потребляющие кокс, так и электросталеплавильные, потребляющие чугун. Расширение пропускной способности железной дороги и портов [в восточном направлении] позволит нам сократить сроки доставки, а также повысить конкурентоспособность поставок металлургического сырья на рынки стран АТР", - оценили перспективы в кузбасском "Промышленно-металлургическом холдинге".

Увеличение пропускной способности железных дорог на Восточном полигоне сможет способствовать более активному росту грузооборота стивидорных компаний Дальнего Востока, которые уже готовы к увеличению перевалки грузов с железной дороги на морские суда. Ключевая компания по перевалке и хранению угля, поступающего в порт Находки железнодорожным транспортом, "Терминал Астафьева", в прошлом году не получила порядка 700 тыс. т угля, что составляет 22% от его общего грузооборота. На 2020 год прогнозируется сокращение объемов годового прироста почти вдвое, сообщил ТАСС исполнительный директор "Терминала Астафьева" Александр Ганин.

"Без сомнения, ограничения пропускной способности железных дорог влияют на поставки угля к морским портам. Если будет увеличена пропускная способность железных дорог Восточного полигона, то "Терминал Астафьева" готов увеличить грузооборот в два раза - до 6 млн т [в год] - такой объем позволяют перегружать мощности нашего терминала", - отметил Ганин.

Угольщики также готовы увеличить объемы добычи при гарантии того, что смогут в срок экспортировать продукцию в страны Востока и Азии.