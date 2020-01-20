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Зариф отказался от участия в экономическом форме в Давосе

В МИД Ирана не уточнили причин принятия такого решения

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Аббас Мусави.

"Было запланировано, что глава МИД Ирана отправится в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе, - сказал он. - Однако, несмотря на официальное приглашение, он изменил свою программу, поэтому эта поездка не состоится".

Мусави не уточнил причины отказа Зарифа от поездки в Давос.

С 21 по 24 января пройдет юбилейный, 50-й по счету Всемирный экономический форум в Давосе. Деловая программа форума насчитывает около 400 сессий, на которых выступят более 600 спикеров.

Теги
ИранЗариф, Мохаммад Джавад
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