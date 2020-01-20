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Акции "Русала" в Гонконге выросли более чем на 14%

Котировки компании поднялись до 4,83 гонконгских долларов за акцию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже подорожали на 14,2%, до 4,92 гонконгских долларов за штуку ($0,63). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На 11:13 мск котировки компании скорректировали рост и торгуются по 4,83 гонконгских долларов за акцию (+12%).

На торгах Московской биржи ценные бумаги компании дорожают на 4,6%, до 38,7 руб. При этом максимальная цена акций доходила до 39,64 руб. за штуку, что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 7,1%. В последний раз цена акций находилась выше данной отметки в конце февраля 2018 года.

Старший директор - руководитель группы оценки рисков устойчивого развития группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов связывает рост акций "Русала" с ростом котировок "Норникеля", в котором "Русал" является вторым крупнейшим акционером с долей 27,8%.

Бумаги "Норникеля" растут в цене на фоне подорожания палладия, что, в свою очередь, ведет к высоким дивидендам от компании. Акции "Норникеля", как отмечал аналитик BCS Global Markets Артем Багдасарян, с начала 2019 года выросли на 11%.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. "Русал" также является владельцем второго крупнейшего пакета акций (27,8%) компании "Норникель" - крупнейшего в мире производителя никеля и палладия.

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