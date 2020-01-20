Комитет Госдумы одобрил законопроект об электронных чеках в системе tax free

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free. Госдума рассмотрит проект этого документа, инициированного правительством РФ, на заседании 22 января

Законопроект предусматривает возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации НДС физлицам - гражданам иностранных государств. В документообороте будут участвовать организации розничной торговли, реализующие товары иностранным гражданам, организации, оказывающие услуги по компенсации НДС, а также Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба России. Участники электронной системы смогут обмениваться электронными чеками или сведениями из чеков, а также сведениями об отметках таможенных органов, подтверждающих факт вывоза товара за пределы таможенной территории ЕАЭС.

С 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ разрешает иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).