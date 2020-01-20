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Акции "Норникеля" на Мосбирже обновили исторический максимум

Стоимость ценных бумаг выросла до 22008 рублей за акцию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже показывают рост на 2,25%, тем самым обновляя исторический максимум. По данным на 11:40 мск, стоимость ценных бумаг выросла до 22008 рублей за акцию.

При этом на пике роста цена за акцию достигла уровня 22100 рублей, что 2,68% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Акции компании растут на фоне повышения цен на палладий. По данным торговых площадок, палладий в понедельник торгуется на спотовом рынке на уровне $2,5 тыс. за унцию. За последние полгода цены на металл выросли почти на 50%.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, на который приходится около 40% мирового производства палладия.

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