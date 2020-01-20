В Совбезе обсудили меры по нейтрализации угроз экономической безопасности России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) России по экономическим и социальным вопросам провела заседание, на котором обсуждались темы, связанные с импортозамещением критически важных технологий в гражданских отраслях промышленности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Предложены дополнительные меры государственного регулирования, направленные на нейтрализацию факторов, создающих риски и угрозы экономической безопасности РФ", - говорится в сообщении.