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В Совбезе обсудили меры по нейтрализации угроз экономической безопасности России

О том, какие именно это меры, не сообщается

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) России по экономическим и социальным вопросам провела заседание, на котором обсуждались темы, связанные с импортозамещением критически важных технологий в гражданских отраслях промышленности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Предложены дополнительные меры государственного регулирования, направленные на нейтрализацию факторов, создающих риски и угрозы экономической безопасности РФ", - говорится в сообщении.

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