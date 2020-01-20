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Индекс РТС впервые с начала апреля 2012 года преодолел отметку в 1650 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся до 3223,5 пункта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Индекс РТС Московской биржи вырос почти на 0,9%, достигнув отметки в 1651,82 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз индекс РТС находился выше 1650 пунктов 4 апреля 2012 года.

Индекс Мосбиржи в свою очередь поднялся на 0,83%, до 3223,5 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,05%, до 61,53 рубля, курс евро - на 0,1%, до 68,2 рубля.

Цена нефти марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 0,5%, до $65,17 за баррель.

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