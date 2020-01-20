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Сахалин поддерживает идею создания авиакомпании для перевозок внутри ДФО на базе "Авроры"

Глава региона Валерий Лимаренко считает, что авиакомпания справится с перевозками внутри округа
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддерживает идею доверить пассажирские перевозки по всему Дальнему Востоку авиакомпании "Аврора". Об этом глава региона сообщил журналистам в понедельник во время пресс-конференции, посвященной прошедшему Дню российской печати.

Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО обсуждается несколько лет. Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании специальной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Ростех уже подготовил соответствующее предложение по эксплуатации российских самолетов и вертолетов для развития региональных перевозок. "Аэрофлот" предложил создать новую авиакомпанию на базе его дочерней "Авроры".

"Если нашей авиакомпании "Аврора" доверить эту работу (перевозки внутри ДФО), она справится. Сейчас идут переговоры и обсуждения, моя позиция будет такой - я считаю, что нужно доверить эту работу "Авроре", - сообщил Лимаренко.

На прошлой неделе в Минпромторге сообщили ТАСС, что Ростех активно прорабатывает вопрос создания авиакомпании для перевозок на территории Дальнего Востока. В госкорпорации тогда отметили, что создают линейку продуктов, покрывающих ключевые ниши перевозок на внутреннем рынке. Речь идет о SSJ 100 на 100 мест, Ил-114-300 на 50-68 мест, который планируется сертифицировать в 2022 году, МС-21. Также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест с началом серийного производства в 2022 году. По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, такая авиакомпания может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика или как новая.

Авиакомпанию "Аврора" создали в 2013 году по поручению правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа". Сейчас она является не единственным, но основным перевозчиком на территории российского Дальнего Востока. Контрольный пакет из 51% акций принадлежит "Аэрофлоту", еще 49% - правительству Сахалинской области. Авиапарк "Авроры" состоит из 23 самолетов иностранного производства. Компания обеспечивает перевозку пассажиров на местных авиалиниях Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, а также на региональных маршрутах - в административные центры субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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