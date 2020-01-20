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В Петербурге планируется строительство развязки с ЗСД в центре города

Стоимость проекта составит 7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовят конкурсную документацию на строительство развязки с Западным скоростным диаметром (ЗСД) в районе Шкиперского протока в Василеостровском районе. Стоимость проекта оценивается в 7,1 млрд рублей, строительство объекта займет около 2,5 лет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

Новая развязка позволит повысить транспортную доступность динамично развивающегося Васильевского острова и повысить востребованность ЗСД.

"Согласно данным проектной документации, получившей в сентябре 2019 года положительное заключение Госэкспертизы, сметная стоимость развязки в районе Шкиперского протока составляет 7,1 млрд рублей. Плановый срок строительства - около 2,5 лет", - отметила собеседница агентства.

Проект развязки также включает реконструкцию улично-дорожной сети Шкиперского протока.

Строительная компания "Производственное объединение "Возрождение" уже ведет строительство транспортной развязки ЗСД с на пересечении с Шуваловским проспектом. Стоимость контракта составила 4,7 млрд рублей, завершить работы планируется до 1 декабря 2021 года. Развязка дополнительно свяжет магистраль с Приморским районом. По информации властей региона, ввод новых развязок позволит заметно повысить выручку АО "ЗСД" за счет повышения транспортной востребованности ЗСД.

В сентябре 2019 года Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектно-сметную документацию по подготовке территории строительства на участке от транспортной развязки ЗСД с Благодатной улицей до транспортной развязки проектной Широтной магистрали с Витебским проспектом на юге Санкт-Петербурга. Проект реализуется с целью подключения ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет автомобильные маршруты на юге и востоке Санкт-Петербурга.

В 2020-2021 годах городские власти планируют направить 4,5 млрд рублей на строительство новых развязок с магистралью, 2020 году - 2,57 млрд рублей, в 2021 году - 1,95 млрд рублей.

О Западном скоростном диаметре

ЗСД - платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра, открылась в декабре 2016 года. Бюджет проекта ранее оценивался в 212 млрд рублей, из них 82,9 млрд - средства инвесторов, 54,2 млрд - средства бюджета Петербурга, 50,7 млрд - средства федерального бюджета и 25 млрд рублей - доходы от размещения облигаций.

Концессионное соглашение от 2011 года предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься "Магистраль северной столицы". Согласно договору, власти Санкт-Петербурга гарантируют концессионеру доход от взимания платы за проезд в размере 9,67 млрд рублей в год.

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РоссияСанкт-Петербург
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