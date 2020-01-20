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ЦБ подготовил рекомендации банкам по методам управления процентным риском

Регулятор рассмотрел современные подходы к определению процентного риска по банковскому портфелю, принципы разработки методологии оценки риска, подходы к стресс-тестированию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России подготовил доклад для общественных консультаций на тему совершенствования методов управления процентным риском по банковскому портфелю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"В докладе, в частности, рассмотрены современные подходы к определению процентного риска по банковскому портфелю, принципы разработки методологии оценки риска, подходы к стресс-тестированию, а также принципы надлежащего структурирования сделок и ценообразования продуктов с учетом процентного риска. Эти подходы основаны на стандартах Базельского комитета по банковскому надзору, подходах других регуляторов, а также данных, полученных Банком России в ходе опросов кредитных организаций", - отмечается в сообщении.

В ЦБ РФ подчеркивают, что по мере замедления инфляции в России, а также снижения процентных ставок и процентных спредов в банковском секторе вопрос управления процентным риском по банковскому портфелю приобретает все большее значение. "Исторические эпизоды роста ставок демонстрируют, что в случае реализации процентного риска объем потерь банковского сектора может достигать величины, сопоставимой с величиной потерь от кредитного риска. Имплементация банками лучших практик в области управления процентным риском по банковскому портфелю, представленных в докладе, позволит банкам существенно снизить такие потери", - пояснили в пресс-службе ЦБ.

Замечания и предложения по консультативному докладу, а также ответы на вопросы участникам рынка предлагается направлять до 1 апреля 2020 года.

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