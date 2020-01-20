В Ленобласти приступили к строительству двух краболовов для Дальнего Востока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Судостроительный завод "Пелла" в Ленинградской области приступил к строительству двух судов проекта 03070 для добычи краба в Дальневосточном регионе России по заказу сахалинской компании "Островной-Краб", сообщил ТАСС в понедельник источник на рынке судостроения.

"По итогам электронных крабовых аукционов "Пелла" приступила к строительству двух краболовов проекта 03070 для ООО "Островной-Краб", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в ноябре 2019 года в пресс-службе Агентства Дальнего Востока, стоимость контракта составила 2,8 млрд рублей.

Судно проекта 03070 предназначено для специализированного донного ярусного лова камчатского и синего крабов с последующей сортировкой и транспортировкой. Длина краболовов составит 50,4 м, ширина - 12,5 м, дедвейт - 811 т.

Компания "Островной-Краб" была создана в мае 2019 года в составе АО "УК "Дальневосточный рыбак". В начале октября 5% компании было приобретено ООО "Сбербанк инвестиции". АО УК "Дальневосточный рыбак" входит в двадцатку крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока.