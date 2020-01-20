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Татарстан в 2019 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 1,6%

Преобладающая часть инвестиций в основной капитал поступила из внебюджетных источников

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Татарстана по итогам 2019 года вырос на 1,6% по отношению к 2018 году, до 640 млрд рублей. Об этом на коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана сообщила глава ведомства Талия Минуллина.

"Инвестиции в основной капитал по оценке составили свыше 640 млрд рублей", - сказала она.

По итогам 2018 года объем инвестиций составил 630 млрд рублей.

Преобладающая часть инвестиций в основной капитал поступила из внебюджетных источников, деньги были направлены на развитие обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, добычу полезных ископаемых, производство нефтехимических продуктов, строительство, образование, деятельность в области культуры, спорта, здравоохранения и социальных услуг, профессиональную и научную деятельность.

Объем прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2019 года достиг 1,6 млрд долларов, благодаря чему регион впервые за последние пять лет попал в десятку лучших регионов России по прямым иностранным инвестициям.

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