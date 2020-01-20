{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уровень газификации Петербурга по итогам 2019 года превысил 84%

Между "Газпромом" и правительством города также действует соглашение о сотрудничестве в расширении использования природного газа в качестве моторного топлива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Уровень газификации Санкт-Петербурга увеличился до 84,3% по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба ПАО "Газпром" по итогам рабочей встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя правления компании Алексея Миллера, состоявшейся в понедельник.

"Уровень газификации к первому января 2020 года увеличен до 84,3%", - отмечается в сообщении.

Компания продолжает работу над реализацией проекта газораспределительной станции (ГРС) "Санкт-Петербург" в Ленинградской области и газопровода от нее до существующих сетей ГРС "Южная ТЭЦ", "Шоссейная" и "Московская Славянка", расположенных на юге города.

Между "Газпромом" и правительством города также действует соглашение о сотрудничестве в расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Согласно документу, к 2023 году в Санкт-Петербурге будет работать 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В конце 2019 года завершено сооружение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на улице Фучика, идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Продолжается проектирование еще нескольких станций. В ноябре 2019 года городские власти привлекли 120 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на строительство трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине и в поселке Петро-Славянка.

Планируется, что к 2023 году в Санкт-Петербурге будет работать 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Общий объем потребления компримированного природного газа на транспорте вырастет до 48,4 млн кубометров в год. На природное топливо планируется перевести 1,6 тыс. легковых и 450 грузовых автомобилей, а также 100 автобусов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Экономический форум в Давосе – 2020
ВТБ сохраняет прогноз по прибыли за 2019 год на уровне 200 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС