Уровень газификации Петербурга по итогам 2019 года превысил 84%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Уровень газификации Санкт-Петербурга увеличился до 84,3% по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба ПАО "Газпром" по итогам рабочей встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя правления компании Алексея Миллера, состоявшейся в понедельник.

"Уровень газификации к первому января 2020 года увеличен до 84,3%", - отмечается в сообщении.

Компания продолжает работу над реализацией проекта газораспределительной станции (ГРС) "Санкт-Петербург" в Ленинградской области и газопровода от нее до существующих сетей ГРС "Южная ТЭЦ", "Шоссейная" и "Московская Славянка", расположенных на юге города.

Между "Газпромом" и правительством города также действует соглашение о сотрудничестве в расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Согласно документу, к 2023 году в Санкт-Петербурге будет работать 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В конце 2019 года завершено сооружение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на улице Фучика, идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Продолжается проектирование еще нескольких станций. В ноябре 2019 года городские власти привлекли 120 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на строительство трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине и в поселке Петро-Славянка.

Планируется, что к 2023 году в Санкт-Петербурге будет работать 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Общий объем потребления компримированного природного газа на транспорте вырастет до 48,4 млн кубометров в год. На природное топливо планируется перевести 1,6 тыс. легковых и 450 грузовых автомобилей, а также 100 автобусов.