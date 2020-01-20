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Экономический форум в Давосе – 2020

Костин надеется, что ВЭФ-2021 в Давосе может посетить премьер-министр России

Это вызовет повышенный интерес, отметил глава ВТБ

ДАВОС /Швейцария/, 20 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин выразил надежду, что Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году посетит премьер-министр РФ. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах форума.

"Мы на уровне министра не можем претендовать на адекватный интерес, это нормально, но мы активно работаем. Мы работаем на уровне бизнеса довольно активно, правительственная делегация, я думаю, тоже - вполне адекватный человек приезжает. Я надеюсь, что, может, в следующем году кто-то из наших руководителей, может, премьер приедет. Это вызовет повышенный интерес", - убежден он.

Костин отметил, что за последние годы Россия не широко представлена в Давосе, "но важно, что представлена".

"Вы же знаете, что не так давно Владимир Владимирович [Путин] принимал [президента форума в Давосе Клауса] Шваба в Санкт-Петербурге и подтвердил нашу заинтересованность. Конечно, [другой] уровень, когда приезжает (президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС), ведь американские президенты не ездили до Трампа никто, конечно, когда приезжает президент, то здесь внимания больше, естественно", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКостин, Андрей ЛеонидовичТрамп, ДональдШваб, КлаусЭкономический форум в Давосе – 2020
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