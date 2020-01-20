Кику заявил, что Молдавия не будет выполнять требования МВФ о повышении тарифов на газ

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии откажется от помощи Международного валютного фонда, если ему поставят условия, противоречащие национальным интересам. Об этом заявил в понедельник премьер республики Ион Кику в эфире телеканала TVR Moldova.

По его словам, "кабинет [министров] не согласится с требованиями повысить для потребителей тарифы на газ", который республика получает из России.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать отношения с МВФ, но если фонд будет настаивать на таких условиях, мы готовы отказаться от их финансовой поддержки", - сказал Кику. При этом он заверил, что является приверженцем сотрудничества с МВФ, которое считает полезным для республики. Кику выразил надежду, что эксперты фонда проявят гибкость, что позволит уже в марте успешно завершить переговоры с правительством Молдавии о получении нового транша финансовой помощи.

Ранее премьер заявил, что требования повысить тарифы на газ были озвучены на последней встрече с МВФ, которая прошла после того, как в ходе его визита в Москву была достигнута договоренность о значительном снижении цены на российский газ для республики.

Трехлетняя программа сотрудничества МВФ с Молдавией предусматривает финансовую поддержку в размере около $179 млн, из которых $112 млн уже поступили в Кишинев.