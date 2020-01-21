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Embraer и Boeing могут создать новый турбовинтовой самолет

По словам функционера компании, в одиночку Embraer не станет продолжать разработку этого проекта ввиду его дороговизны, а также других приоритетных направлений работы компании

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 января. /ТАСС/. Бразильский авиапроизводитель Embraer рассматривает возможность создания вместе с американской авиастроительной корпорацией Boeing новой модели турбовинтового пассажирского самолета. Об этом в интервью Reuters сообщил в понедельник коммерческий директор бразильской фирмы Джон Слэттери.

Как уточняется, такой самолет мог бы иметь габариты, аналогичные турбовинтовому ATR-72 франко-итальянского производства, или быть больше него. В настоящее время именно эта модель занимает доминирующую позицию в данном сегменте рынка авиаперевозок.

"Он вписывается в рамки нашего целевого рынка, которым, как мы всегда ясно говорили, является [рынок самолетов вместимостью] до 150 пассажиров. Он естественным образом встал бы в один ряд с семейством самолетов E2 (среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Embraer вместимостью от 80 до 145 пассажиров - прим. ТАСС)", - приводит агентство слова функционера компании.

При этом, по его оценкам, в одиночку Embraer не станет продолжать разработку этого проекта ввиду его дороговизны, а также других приоритетных направлений работы компании. "Объем ресурсов необходимый для создания нового современного коммерческого самолета настолько велик, что мы попросту не заинтересованы в этом вне контекста совместного предприятия [с Boeing], - пояснил Слэттери. - Нет совместного предприятия - нет турбовинтового [самолета]". Он также уточнил, что Embraer находится на продвинутой стадии переговоров с General Electric, Rolls-Royce и Pratt & Whitney по вопросу поставок двигателя для нового турбовинтового самолета компании.

Как отметил представитель Embraer, бразильский производитель не сомневается в успешности сделки по передаче контроля над своим основным подразделением американской Boeing, в том числе поскольку эту сделку поддерживают также и клиенты латиноамериканской компании. В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В соответствии с этой договоренностью, стоимость нового СП, которое займется строительством исключительно гражданских самолетов (подразделение Embraer военного назначения затронуто не будет), достигнет $5,26 млрд. Предполагается, что 80% акций будущего предприятия будут принадлежать Boeing, а 20% - Embraer.

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