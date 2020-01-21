Падение котировок акций отмечено на Гонконгской фондовой бирже

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 января. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник начались с падения котировок на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа и решения агентства Moody's понизить кредитный рейтинг Гонконга. При открытии утренней сессии индекс Hang Seng сократился на 346 пунктов (1,2%) до значения 28449, свидетельствуют данные этой площадки.

Через несколько минут падение ускорилось до 1,6%. Отрицательной динамикой охвачены 49 из 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса, за исключением китайского фармацевтического гиганта CSPC Pharmaceutical Group, который вышел в плюс. Потери несут держатели активов, связанных с производством автомобилей, недвижимостью, страховым сектором, игорным бизнесом в Макао.

Давление на рынок оказало решение международного агентства Moody's понизить кредитный рейтинг Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Негативными факторами также стали сообщения о росте уровня безработицы в Гонконге с 3,2% до 3,3%, а также угроза распространения в Китае в дни празднования Нового года по лунному календарю коронавируса нового типа, который может передаваться от человека к человеку.

Отрицательной динамикой также охвачены фондовые площадки материкового Китая.