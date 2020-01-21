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Оренбургская область за год увеличила налоговые отчисления в федеральный бюджет на 7,3%

Региональные налогоплательщики пополнили федеральный бюджет на 322,8 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Налогоплательщики Оренбургской области пополнили в 2019 году федеральный бюджет на 322,8 млрд рублей, что на 7,3% больше, чем годом ранее. Об этом во вторник сообщило региональное управление Федеральной налоговой службы.

"Поступления в федеральный бюджет составили 322,8 млрд рублей, что на 7,3% (или 22 млрд рублей) выше поступлений аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

За 2019 год в консолидированный бюджет РФ от Оренбургской области (свод федерального, регионального и муниципальных бюджетов) поступило 406,7 млрд рублей налоговых доходов, что на 6% (или 23,2 млрд рублей) больше поступлений за 2018 год. В региональном УФНС отметили, что прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны произошел за счет увеличения объема уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на 20,1%, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 3,9%.

"Объемы администрируемых доходов, предусмотренные законами об областном бюджете и бюджетах муниципальных образований на 2019 год, за январь-декабрь выполнены на 102,3%. По страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2019 год поступило 50,7 млрд рублей, что на 3,7% (или 1,8 млрд рублей) больше поступлений за 2018 год", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияОренбургская область
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