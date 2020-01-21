Строительство автомобильного моста на остров Елены в Приморье планируется начать в 2021 г.

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил профильному региональному министерству разработать обоснование инвестиций по строительству моста с мыса Эгершельд на остров Елены (фактически является частью острова Русского) во Владивостоке, который должен создать кольцо из дорог, соединяющее остров Русский и центр города. Власти намерены приступить к строительству объекта в 2021 году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года поддержал предложение Приморского края о необходимости моста на остров Русский через остров Елены и реконструкцию путепровода от улицы Некрасовский до Зари, что должно благоприятно повлиять на транспортную ситуацию во Владивостоке, где актуальна проблема пробок. В начале декабря 2019 года правительственная комиссия РФ одобрила строительство моста на остров Елены во Владивостоке.

"Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в течение 2020 года разработать обоснование инвестиций по строительству моста на остров Елены, чтобы в следующем году уже можно было приступить к его строительству. Параметры будут определены после разработки обоснования инвестиций", - сказали в пресс-службе.

Согласно проекту, который был представлен на Восточном экономическом форуме в 2019 году, мост будет иметь четыре полосы движения, его пропускная способность составит 40 тыс. автомобилей в сутки. Высота моста позволит проходить под ним судам до 60 м высотой. Как отмечали разработчики предпроектного макета - институт "Гипростроймост" из Санкт-Петербурга - пока есть лишь ориентировочные параметры, которые будут уточняться в ходе изысканий.

Мост нужен порту

Мост на остров Елены создаст вторую точку выезда для жителей района города Эгершельд, располагающегося на одноименном мысе. Сейчас этот район фактически имеет только две проходящие рядом небольшие автодороги, соединяющие его с остальным городом. При этом на самом мысе располагается одно из крупнейших предприятий Владивостока - Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), ежедневно осуществляющим сотни грузоперевозок на многотонных грузовиках.

"ПАО "ВМТП" приветствует перспективу строительства моста на остров Елены в рамках проекта развития Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Это даст возможность перенаправить поток автомобильных грузов на объездные дороги и разгрузить центральные улицы Владивостока. Порт активно развивается: в минувшем году мы приняли 146 948 большегрузов, это до 700 автомобилей ежедневно", - сообщили ТАСС в пресс-службе порта.

Там отметили, что все большегрузы сегодня вынуждены следовать по центральным улицам города, и больше половины из них идет к объездным дорогам - за пределы Владивостока. Таким образом, строительство моста должно убрать серьезную часть больших грузовиков с центральных дорог.

Мост на Елену является частью более крупного проекта - Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, строительство которой обсуждается последние несколько лет, и уже закреплено в генплане развития города. Строительство новых дорог в центральной части Владивостока практически невозможно из-за плотной застройки и рельефа, поэтому было принято решение построить новую трассу по берегу Амурского залива, которая наряду с мостом станет частью ВКАД. Предполагается, что общая протяженность проекта составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/час.

Осторожно - ВКАД

Необходимость моста на остров Елены во Владивостоке признают и независимые эксперты отрасли. Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Павел Казанцев в беседе с ТАСС отметил, что для серьезного развития острова Русского одного существующего моста недостаточно. При этом, к проекту ВКАД, частью которого является мост на Елену, у специалистов есть вопросы.

"Согласно существующему проекту, ВКАД проходит по, можно сказать, "золотому" побережью города - побережью Амурского залива, которое закрыто от холодных летних ветров. Весной и летом это лучшая рекреационная зона. Но четырехполосная автомагистраль с развязками и рекреационная зона на узкой прибрежной полосе несовместимы", - считает эксперт.

В качестве примера он привел ситуацию в Париже, когда в 1967 году власти города пытались решить проблему транспортной доступности центра. С этим сегодня столкнулся Владивосток, подобным же образом осваивая побережье. В Париже мэрия пустила автомагистраль по набережной Сены, что отрезало от реки жилые кварталы и офисы. Район стал менее престижен, и арендаторы ушли оттуда.

"Территория начала деградировать и приносить меньше налогов в горбюджет. Пришлось признать, что это решение было ошибкой. Мэрия стала перекрывать эту дорогу на лето, засыпая ее песком, и, когда число отдыхающих на набережной в один день достигло 600 тыс. человек, в 2010 году было решено перекрыть ее полностью. После 40 лет использования магистраль обратно превратили в нормальную набережную. И таких примеров реконструкции автомагистралей в крупных городах Европы, Америки и наших соседей - корейцев уже достаточно много", - говорит Казанцев.

Он уверен, что доступность центра города во Владивостоке повышать необходимо, но никакие автодороги эту проблему не решат, и город столкнется с такой же ситуацией. Париж вышел из положения тем, что запустил трамвай. В Европе, по словам эксперта, это вместительный, комфортный и популярный вид транспорта. "Думаю, и нашим проектировщикам ВКАДа стоит подумать о легкорельсовом общественном транспорте", - сказал профессор ДВФУ.

Одна дорога пробки не отменит

Целесообразность и эффективность строительства ВКАДа вызывает вопросы и у эксперта совета по градостроительству Союза архитекторов России, члена градостроительного совета Приморского края Кирилла Солгалова. В долгосрочной перспективе, считает он, ВКАД может принести большую проблему.

"Да, на нем самом пробок, может быть, и не будет, но они образуются на развязках и подъездах к ВКАДу. И опыт транспортного планирования говорит о том, что строительство больших магистралей дает краткосрочный эффект от снижения пробок, так как дает осознание другим жителям, у которых еще нет автомобиля, что вот сейчас его и надо купить - тем самым повышается количество автомобилей, и значит, надо вновь расширять дороги или строить большие магистрали. Поэтому есть обоснованные сомнения, что ВКАД решит транспортную проблему", - сказал Солгалов в разговоре с ТАСС.

Он уверен, что повысить возможность горожан добираться из одной точки в другую (или "связность") можно за счет соединения отдельных местных участков дорожной сети воедино, давая альтернативные пути. Он считает, что нужно рассматривать каждый участок улично-дорожной сети города отдельно и искать возможности соединения тупиковых улиц между собой, а также строительства полноценных городских улиц там, где их сегодня нет. Несмотря на критику проекта ВКАД, сам мост на Елену, как отдельный инфраструктурный объект, эксперт считает необходимым.

"С точки зрения развития транспортной инфраструктуры, любой объект, тем более мост, несет пользу сам по себе, так как повышает связность территории города. Сейчас с района Эгершельда только один выезд, и мост улучшает связность этого района города, давая альтернативный маршрут", - пояснил архитектор.