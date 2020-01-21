Промсвязьбанк открыл "Русгидро" кредитную линию с лимитом 20 млрд руб.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Русгидро" заключило кредитный договор с Промсвязьбанком, в рамках которого банк откроет компании возобновляемую кредитную линию с лимитом 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Русгидро".

Максимальный размер процентной ставки по кредитам, выдаваемым в рамках кредитной линии - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3% годовых. Срок действия кредитной линии - семь лет с даты заключения договора.

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).