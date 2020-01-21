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Экономический форум в Давосе – 2020
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Костин: ВТБ и "Мечел" находятся в процессе согласования условий реструктуризации долга

По словам главы ВТБ, когда будет принято решение по реструктуризации, будет новый срок кредита

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 21 января. /ТАСС/. ВТБ и "Мечел" находятся в процессе согласования условий реструктуризации долга горнодобывающей компании, сообщил ТАСС глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Я думаю, что в принципе понятно, что мы будем этот долг реструктуризировать. С обеих сторон есть полное понимание этого. Но это большой, сложный документ с тысячью деталей. Я думаю, мы его согласуем, но пока - это вопрос большой технической работы. Мы сейчас в переговорном процессе, остались технические детали. Я думаю, мы согласуем его, особых принципиальных проблем я тут не вижу", - сказал он.

Костин отметил, что, когда будет принято решение по реструктуризации, будет новый срок кредита. "Он будет более долгосрочный, чем сейчас", - указал он.

Последние несколько лет "Мечел" находится в процессе реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. На конец сентября 2019 года чистый долг компании составил 408 млрд рублей, снизившись на 15 млрд рублей к уровню на конец 2018 года, соотношение чистый долг/EBITDA составило 6,9х.

Летом 2019 года "Мечел" направил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 на 2024-2026 годы. Сбербанк сообщил о намерении рассмотреть вопрос о реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка о предоставлении аналогичных условий реструктуризации.

Осенью 2019 года основным кредитором "Мечела" стал банк ВТБ, выкупивший долг компании в сумме около 50 млрд рублей у Сбербанка.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичЭкономический форум в Давосе – 2020
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