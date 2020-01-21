Казначейство в 2020 году приступит к ведению бухучета 22 федеральных органов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральное казначейство в 2020 году планирует перевести на централизованный бухгалтерский учет 22 федеральных органа власти. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

"В прошлом году мы полностью перевели 12 федеральных органов исполнительной власти на так называемый централизованный бухгалтерский учет. С 2020 года предполагается 22 [дополнительных] федеральных органа и еще два отдельных территориальных органа", - отметил Артюхин.

По его словам, в число этих госорганов войдут Федеральная служба статистики (Росстат) и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Артюхин также назвал преимущества ведения бухгалтерского учета в Казначействе. "Почему на базе Казначейства? Потому что мы профессиональные бухгалтеры. Кроме того, это может быть отражением общего подхода: единый бюджет, единая касса, единая бухгалтерия", - подчеркнул Артюхин.

Он добавил, что численность сотрудников Казначейства при этом не возрастет.

"Мы обеспечиваем централизацию бухучета за счет оптимизации внутренних ресурсов. Это в некотором смысле демонстрация эффективного государственного управления. О себе не принято так говорить, но это правда. Новая функция без численности - как это? Это технологическая платформа, это ощутимые результаты проекта "Электронный бюджет", более масштабные проекты Минфина России и цифровая эпоха", - сказал Артюхин.

"По моей оценке, проект идет с огромным количеством преодолеваемых сложностей, но двигается успешно. В проекте мы ставили себе срок, что 2021 год будет последним, завершающим этапом перевода по другим министерствам и ведомствам, и уже общие итоги мы будем подводить в 2022 году", - заявил Артюхин.