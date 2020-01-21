Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 - через Украину, проверенный уже путь", - цитирует его агентство БелТА .

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Доля поставок российской нефти в Белоруссию должна составлять 30-40% от необходимых республике объемов сырья, остальное будет завозиться из Балтики и Украины, а также, возможно, из Казахстана. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

По его словам, белорусская сторона также рассматривает возможность поставок нефти из Казахстана. Между тем, сообщил Лукашенко, Россия не дает согласия на транзит казахстанской нефти в республику. "Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно - наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал президент Белоруссии.

Альтернативные рынки

Лукашенко также заявил, что Белоруссия будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам.

Минск и Москва ведут переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин 30-31 декабря 2019 года обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были.

В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. По данным источника ТАСС, знакомого с переговорами компаний, график поставок российской нефти в Белоруссию подписан, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти. 20 января стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии.

В Министерстве энергетики Казахстана ранее заявили, что возможные поставки нефти в Белоруссию по системе "Дружба" являются инициативой Белоруссии. При этом казахстанская сторона отметила, что необходимы переговоры Белоруссии с РФ о таком транзите. В Минэнерго уточнили, что Белоруссия больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля общим количеством более 3,2 млн тонн в год.

Проблемы белорусских НПЗ

Глава государства сообщил, что белорусские НПЗ имеют проблемы финансирования текущей деятельности и инвестиционных программ. "Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - заявил Лукашенко.

Президент поставил перед участниками совещания ряд вопросов, касающихся прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях. Он также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским.

Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. В настоящее время Минск также хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на нефть для Белоруссии.

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