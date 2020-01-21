Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Доля поставок российской нефти в Белоруссию должна составлять 30-40% от необходимых республике объемов сырья, остальное будет завозиться из Балтики и Украины, а также, возможно, из Казахстана. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.
"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 - через Украину, проверенный уже путь", - цитирует его агентство БелТА.
По его словам, белорусская сторона также рассматривает возможность поставок нефти из Казахстана. Между тем, сообщил Лукашенко, Россия не дает согласия на транзит казахстанской нефти в республику. "Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно - наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал президент Белоруссии.
Альтернативные рынки
Лукашенко также заявил, что Белоруссия будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам.
Минск и Москва ведут переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин 30-31 декабря 2019 года обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были.
В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. По данным источника ТАСС, знакомого с переговорами компаний, график поставок российской нефти в Белоруссию подписан, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти. 20 января стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии.
В Министерстве энергетики Казахстана ранее заявили, что возможные поставки нефти в Белоруссию по системе "Дружба" являются инициативой Белоруссии. При этом казахстанская сторона отметила, что необходимы переговоры Белоруссии с РФ о таком транзите. В Минэнерго уточнили, что Белоруссия больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля общим количеством более 3,2 млн тонн в год.
Проблемы белорусских НПЗ
Глава государства сообщил, что белорусские НПЗ имеют проблемы финансирования текущей деятельности и инвестиционных программ. "Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - заявил Лукашенко.
Президент поставил перед участниками совещания ряд вопросов, касающихся прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях. Он также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским.
Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева.
Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. В настоящее время Минск также хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на нефть для Белоруссии.
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