Опрос: половине компаний потребуются дополнительные траты на электронные трудовые книжки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более чем половине компаний понадобятся дополнительные финансовые затраты для перехода на электронные трудовые книжки в 2020 году, при этом число сторонников и противников перехода разделилось примерно поровну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству "Работа.ру".

"Единого мнения об электронных трудовых книжках среди представителей российских компаний нет, практически равное количество работодателей оценивают предстоящие перемены положительно (30%) и отрицательно (32%). При этом большинство работодателей (38%) нейтрально относятся к этой инициативе", - говорится в результатах исследования.

В ходе опроса 52% респондентов отметили, что их компаниям понадобятся дополнительные финансовые ресурсы и трудовые затраты для осуществления перехода. Полностью готова к переходу только треть опрошенных компаний, а 66% отметили, что окончательный переход на электронные трудовые книжки в их компании произойдет только в IV квартале.