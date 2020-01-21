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Опрос: половине компаний потребуются дополнительные траты на электронные трудовые книжки

Число сторонников и противников перехода разделилось примерно поровну, отмечается в исследовании сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более чем половине компаний понадобятся дополнительные финансовые затраты для перехода на электронные трудовые книжки в 2020 году, при этом число сторонников и противников перехода разделилось примерно поровну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству "Работа.ру".

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"Единого мнения об электронных трудовых книжках среди представителей российских компаний нет, практически равное количество работодателей оценивают предстоящие перемены положительно (30%) и отрицательно (32%). При этом большинство работодателей (38%) нейтрально относятся к этой инициативе", - говорится в результатах исследования.

В ходе опроса 52% респондентов отметили, что их компаниям понадобятся дополнительные финансовые ресурсы и трудовые затраты для осуществления перехода. Полностью готова к переходу только треть опрошенных компаний, а 66% отметили, что окончательный переход на электронные трудовые книжки в их компании произойдет только в IV квартале.

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