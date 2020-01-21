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Объявлен предварительный отбор подрядчиков на модернизацию главного аэропорта Камчатки

Итоги подведут 2 марта
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. УК "Аэропорты Регионов" объявила о начале процедур конкурсного отбора генподрядчика по строительству нового аэропортового комплекса Петропавловск-Камчатский (Елизово) в Камчатском крае, говорится в сообщении компании.

Как отмечается в сообщении УК "Аэропорты Регионов", будет проведен предварительный квалификационный отбор, чтобы определить круг потенциальных компаний-подрядчиков для последующего участия в основном этапе отбора. Ключевое требование к участникам - наличие опыта строительства в качестве генподрядчика объектов недвижимости общей стоимостью не менее 7,5 млрд рублей и суммарной площадью не менее 50 тыс. кв. м. Итоги квалификационного отбора подведут 2 марта 2020 года. "УК "Аэропорты Регионов" ищет генерального подрядчика, способного реализовывать данный проект по контракту с фиксированной ценой по схеме "проектирование и строительство", - подчеркивается в сообщении.

В декабре 2019 года правительственная комиссия по транспорту утвердила инвестпроект по строительству нового терминала аэропорта Петропавловск-Камчатского. Планируется построить аэровокзальный комплекс площадью не менее 44 тыс. кв. м, включающий пассажирский терминал площадью не менее 31 тыс. кв. м и гостиницу. Ввод в эксплуатацию нового терминала запланирован на 2022 год.

Реализацию проекта по строительству и развитию объектов инфраструктуры аэропорта Петропавловск-Камчатский будет осуществлять холдинг "Аэропорты Регионов" за счет собственных и привлеченных средств в объеме 12,6 млрд рублей. При этом Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предусматривает строительство аэродромной инфраструктуры под новый пассажирский терминал за счет федеральных средств в размере 2,5 млрд рублей.

Главный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) входит в холдинг "Аэропорты Регионов", обеспечивает регулярное авиасообщение Камчатского края с городами России. Также из аэропорта выполняются местные рейсы в населенные пункты Камчатского края и международные чартерные рейсы в Бангкок и Пхукет (Таиланд), Нячанг (Вьетнам), Осаку и Токио (Япония), сезонные регулярные рейсы в Анкоридж (США). В 2019 году пассажиропоток аэропорта Петропавловска-Камчатского вырос на 9%, до 759 тыс. человек. Ожидается, что в 2024 году пассажиропоток аэропорта после реконструкции должен вырасти почти до 900 тыс. пассажиров.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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