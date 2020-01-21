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Новый терминал аэропорта Воронежа откроют в 2022 году

Открытие приурочат к 350-летию со дня рождения Петра I

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Компания "Новапорт" намерена приступить к строительству нового терминала аэропорта Воронежа не позднее начала 2021 года и завершить работы к июню 2022 года, приурочив его открытие к 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом во вторник сообщил гендиректор международного аэропорта Воронежа имени Петра I Роман Фроленко.

"На проектирование нового терминального комплекса в 2020 году мы запланировали около 150 млн рублей. <...> Проектные работы должны быть закончены к концу года, после получения заключения Главгосэкспертизы сразу же начнутся строительно-монтажные работы, то есть это или конец этого года, или начало следующего. Губернатором поставлена задача к празднованию Дня рождения Петра I в 2022 году открыть новый терминал, будем выполнять эту задачу", - сказал Фроленко.

Он добавил, что строительство нового терминала пройдет в течение полутора лет.

По словам Фроленко, до сдачи в эксплуатацию нового аэровокзала планируется увеличить пассажиропоток до 1 млн человек, поэтому в старом здании аэровокзала пройдет косметический ремонт, будет модернизирована багажная система.

В сентябре прошлого года компания "Новапорт" приобрела Воронежский аэропорт почти за 3 млрд рублей, она намерена вложить в его развитие около 5 млрд рублей - построить новый пассажирский терминал и почтовый хаб для Центральной России. "Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе. В 2019 году аэропорту Воронежа присвоили имя Петра I.

Теги
РоссияВоронежская область
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