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Reuters: Boeing на этой неделе проведет первый полет нового самолета 777X

В компании пока не прокомментировали эти сведения

ТАСС, 21 января. Компания Boeing планирует осуществить первый тестовый полет нового лайнера модели 777X на этой неделе. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Собеседник, близкий к одному из клиентов Boeing, заявил, что полет пройдет в четверг или пятницу на базе компании неподалеку от Сиэтла (штат Вашингтон). Второй источник не уточнил день недели испытания, однако подтвердил, что оно пройдет на этой неделе.

Boeing пока не прокомментировала данные сведения.

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

В марте телеканал CNN сообщил о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X - самого длинного пассажирского самолета в мире. По информации телекомпании, новая модель также должна стать самым крупным в мире пассажирским воздушным судном с двумя двигателями.

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