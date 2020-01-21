Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте", - указал регулятор.

При этом ЦБ отметил, что внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.