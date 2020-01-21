{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

На 1 января внешний долг составил $481,5 млрд
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте", - указал регулятор.

При этом ЦБ отметил, что внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экономический форум в Давосе – 2020
Алиев заявил, что Азербайджан может поставлять нефть в Белоруссию через трейдинг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС