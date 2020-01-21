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Новикомбанк ожидает семикратного роста чистой прибыли по РСБУ за 2019 год

Согласно предварительной оценке, в 2019 году она составила 10 млрд рублей, годом ранее этот показатель был равен 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Чистая прибыль Новикомбанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), согласно предварительной оценке, в 2019 году составила 10 млрд рублей, годом ранее этот показатель был равен 1,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"По предварительным подсчетам, за 2019 год рост активов Новикомбанка составит 80 млрд рублей, а чистая прибыль по РСБУ до учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 10 млрд рублей. Это в 7 раз выше результата 2018 года. Такая беспрецедентная динамика и рост активов достигнуты, в первую очередь, благодаря значительному росту кредитного портфеля. Финансирование национальных проектов, поддержка акционера банка - госкорпорации "Ростех", постоянный поиск новых точек роста - все это отражается на ежегодном укреплении наших позиций", - прокомментировала финрезультаты глава банка Елена Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.

За минувший год банк также увеличил на 34% объем финансирования высокотехнологичных предприятий. Вместе с этим портфель потребительских и ипотечных кредитов вырос на 84%. Таким образом, активное кредитование способствовало положительной динамике по всем ключевым показателям деятельности банка, отмечается в сообщении.

Новикомбанк входит в 25 крупнейших кредитных организаций России. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.

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