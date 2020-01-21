Цыденов: рост строительства сдержит удорожание жилья из-за ипотеки в 2% в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 21 января. /ТАСС/. Удорожание жилья из-за льготной дальневосточной ипотеки по ставке 2% годовых в Бурятии будет сдержано ростом объемов строительства жилых домов. Такое мнение высказал во вторник глава республики Алексей Цыденов в прямом эфире в соцсетях, отвечая на вопросы жителей региона.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме заявил о необходимости введения льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Мера позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Реализация программы началась с 15 декабря прошлого года. Ипотеку под 2% уже выдают Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк, еще девять банков войдут в программу до конца февраля.

"В связи с тем, что стали много покупать, цены пошли вверх, в том числе нагрузка ложится на бюджет: мы выкупаем на вторичном рынке жилье для детей-сирот. Я понимаю, что в первую очередь это влияет на людей, которые сами квартиру покупают. Но надеюсь, что с увеличением объемов строительства цены не будут так расти: у нас планируется, что будет рост объемов строительства", - сказал Цыденов.

Отвечая одному из пользователей соцсетей, задавших вопрос о росте цен на недвижимость, глава Бурятии подчеркнул, что прямого государственного регулирования цен для частных застройщиков нет, повлиять государство на рост цен не может. "Тут действуют только рыночные механизмы", - отметил глава республики.

По данным пресс-службы Сбербанка, в Бурятии только в период новогодних праздников было получено 112 заявок на предоставление ипотечного кредита по ставке 2%, по данным на 15 января, уже выдано 16 жилищных кредитов на сумму 44,7 млн рублей.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет, возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Всего в Сбербанке с момента запуска программы на Дальнем Востоке принято более 3 тыс. заявок на сумму 9 млрд рублей, это в два раза больше по сравнению с количеством заявок, поданных по программе господдержки для семей с детьми на территории Дальневосточного федерального округа за весь 2019 год.