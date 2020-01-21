Село с населением более 700 человек газифицировали в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Село Новая Серебряковка в Кизлярском районе газифицировали в рамках программы газификации Республики Дагестан, сообщил во вторник ТАСС советник директора компании "Газпром газораспределение Дагестан" Джаммат Бийбулатов.

"Специалисты ООО "Газпром газораспределение Дагестан" завершили работы по газификации села Новая Серебряковка Кизлярского района. Работы, проведенные в рамках реализации программы газификации Республики Дагестан, обеспечили условия для газификации порядка 100 частных домовладений в населенном пункте", - сказал Бийбулатов.

По его словам, для газификации села специалистами "Газпром газораспределение Дагестан" построен газопровод высокого давления протяженностью 6,6 км и распределительный внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления общей протяженностью порядка 8,8 км.

"На данный момент специалисты газовой компании выполнили комплекс пусконаладочных работ на газораспределительных сетях и осуществили пуск газа в 20 домовладений. С новыми абонентами заключены договоры на техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа, а также проведен инструктаж по правилам безопасного использования газа в быту", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане до конца 2019 года будут газифицированы 23 населенных пункта в 13 районах и двух городах с населением около 9 тыс. человек. Отмечалось, что планируется ввести 96,9 км газопровода.