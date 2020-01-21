Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник отчетность компании за четвертый квартал 2019 года.

За трехмесячный период, который завершился 31 декабря прошлого года, у Netflix стало на 8,76 млн подписчиков больше. Согласно представленному компанией прогнозу, по итогам первого квартала текущего года число подписчиков увеличится на 7 млн, до 174,09 млн.

Выручка компании за отчетный период достигла $5,47 млрд, а прибыль - $587 млн. По итогам четвертого квартала 2018 года первый показатель составлял $4,19 млрд, а второй - $134 млн. В то время у компании было 139,26 млн подписчиков.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах. В их число входит Россия.

Компания была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.