Объем финансирования всех программ развития Курил в 2020 году составит 7,4 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в этом году направить на развитие Курильских островов (Сахалинская область) из всех источников финансирования 7,4 млрд рублей. Основная часть средств пойдет из бюджета региона, сообщил ТАСС представитель правительства области.

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. В начале января председатель правительства региона Алексей Белик рассказал ТАСС, что на мероприятия в рамках федеральной целевой программы развития (ФЦП) Курильских островов будут потрачены в 2020 году 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные - из областного. О том, какие в этом году средства будут потрачены на развитие островов по областной госпрограмме, не уточнялось.

"Объемы финансирования мероприятий ФЦП составят в 2020 году 5,9 млрд, областной госпрограммы развития Курил - еще почти 1,5 млрд. Общий объем бюджетных средств, направляемых на развитие Курильских островов, в 2020 году составит беспрецедентную сумму 7,4 млрд рублей. К сожалению, из указанной суммы только 1,3 млрд рублей поступят из федерального бюджета, остальные - из областного", - сообщил собеседник агентства.

Из 56 Курильских островов население есть только на четырех: Итурупе, Кунашире, Шикотане и Парамушире. В 2020 году на них планируются к реализации по четырем направлениям 32 мероприятия по ФЦП и 21 - по областной госпрограмме. Первое направление связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского пассажирского и грузового сообщения между Курильскими островами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Второе подразумевает создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования их природного потенциала и продвижения инноваций. Кроме того, большое внимание будет уделено обеспечению жителей островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и комплексной безопасности жизнедеятельности. Четвертым направлением станет формирование условий для гармоничного развития человеческого капитала и кадрового потенциала Курил.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов утверждена постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. Финансирование предполагается за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетного финансирования.

Сахалинская госпрограмма развития Курил действует с 2016 года. Она преследует все те же цели, что и федеральная программа, но на региональном уровне.