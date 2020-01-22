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Сахалинская область сформировала пятилетнюю инвестиционную программу

Власти области рассчитывают превратить регион в экономический центр Дальнего Востока
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© Андрей Голованов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены к 2025 году реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов. Выделить финансирование на пятилетнюю инвестпрограмму планируется из регионального и федерального бюджетов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Сахалинской области планируют реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов за пять лет, - говорится в распространенном сообщении. - Сформированная в регионе новая инвестиционная программа должна обеспечить скачок в строительной индустрии, транспорте, лесной и рыбной промышленности, нефтегазовом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, информационных технологиях и других сферах экономики".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в феврале представить инвестпрограмму планируется в Москве в Минфине РФ. "Реализация инвестпроектов позволит создать на островах более 4 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, привлечь в регион миллиарды иностранных инвестиций, обеспечить рост валового регионального продукта на 6-7 процентов в год, повысить экспортный потенциал области", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что власти за счет реализации инвестпроектов рассчитывают превратить регион в экономический центр российского Дальнего Востока.

Особенности проектов

В пресс-релизе уточняется, что некоторые проекты уже начали реализовывать. К примеру, совместно с компанией "Сахалин Энерджи" создается нефтегазовый индустриальный парк. Окончание работ по первой очереди запланировано на 2021 год, второй - на 2024-й. Ожидается, что объект станет крупным центром по обслуживанию нефтегазовых компаний и экспортером услуг в этой отрасли.

Кроме того, в регионе приступили к реализации проекта по созданию Тихоокеанского медицинского кластера, благодаря которому удастся привлечь специалистов ведущих клиник России и Азии.

В рамках инвестпрограммы также планируется создать индустриальный парк для строительной отрасли, чтобы наладить первое в РФ производство модульного домостроения. Рассматривается возможность строительства индустриального парка лесопереработки. В области намерены добиться снижения цены на местную сельскохозяйственную продукцию за счет реализации проекта по созданию агропромышленного парка с оптово-распределительным центром.

Сахалинский международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) планируется превратить в авиационный хаб для перелетов в страны Америки, Азии и регионы России. Кроме того, власти намерены создать логистический хаб для Северного морского пути. Проект позволит нарастить грузопоток, который проходит через регион, до 10 млн тонн в год.

Еще один проект подразумевает создание инновационного технопарка Sakh-Link, что позитивно отразится на технологическом и цифровом развитии региона.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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