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Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн авто из-за проблем с подушками безопасности

Проблема заключается в неисправности пиропатрона в подушках безопасности фирмы Takata

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Компания Honda приняла решение отозвать около 2,7 млн автомобилей в Северной Америке из-за проблем с подушками безопасности. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении концерна.

Отзыв касается США и Канады и охватывает ряд моделей Honda и ее премиум-бренда Acura, произведенных в период с 1996 по 2003 год. Отмечается, что проблема заключается в неисправности пиропатрона в подушках безопасности фирмы Takata. Из-за нее подушки могут не раскрыться или раскрыться неправильно во время аварии. При этом дефект отличается от того, что привел к масштабной отзывной кампании несколько лет назад.

Другой японский автопроизводитель Toyota также объявил об отзыве 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за той же проблемы.

Японская компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 23 человека, несколько сотен получили ранения. В общей сложности не менее 100 млн автомобилей разных марок были отозваны по всему миру, а в 2017 году Takata обанкротилась.

Теги
ЯпонияКанадаСША
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