Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере авиаперевозок

ПХЕНЬЯН, 22 января. /ТАСС/. Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора обсудил сотрудничество России и КНДР в сфере авиаперевозок с заместителем руководителя Главного управления гражданской авиации народной республики Ли Ён Соном. Об этом сообщило в среду посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"21 января посол Александр Мацегора в переговорном комплексе гостиницы "Корё" встретился с заместителем гендиректора Главного управления гражданской авиации КНДР Ли Ён Соном, - отмечается в сообщении дипмиссии. - Состоялась беседа, в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления российско-корейского сотрудничества в области авиационных перевозок пассажиров и грузов с акцентом на обеспечение безопасности полетов".

Как подчеркнуло посольство, Мацегора "поблагодарил собеседника за поддержку корейской делегацией переизбрания России в качестве члена Совета ИКАО по первой группе государств и выразил уверенность в том, что тесное взаимодействие авиационных представителей и экспертов двух стран, в том числе в рамках предстоящей 219-й сессии Совета ИКАО (Монреаль, март 2020 года), будет продолжено".

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) является межправительственным специализированным учреждением ООН, созданным в 1944 году в целях обеспечения упорядоченного и регулируемого функционирования и развития мировой авиатранспортной системы. В настоящее время в организацию входит 191 государство, ее высшим постоянно действующим руководящим органом является Совет ИКАО в составе 36 стран, избираемых Ассамблеей ИКАО сроком на три года. Россия избирается в Совет ИКАО с 1971 года.