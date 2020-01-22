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ЦБ отозвал некоторые лицензии у "Спасские ворота-М", "Коместра-Томь" и "Чулпан-Мед"

В Банке России уточнили, что речь идет о лицензиях на осуществление добровольного личного страхования

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Банк России приказами от 21 января 2020 года отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования у компаний "Спасские ворота-М" (г. Москва), "Коместра-Томь" (г. Томск) и "Чулпан-Мед" (г. Альметьевск), говорится в материалах регулятора.

Такое решение в отношении организаций ЦБ РФ принял из-за добровольных отказов страховщиков от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, уточняется в документах ЦБ.

У страховщиков отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. У компании "Коместра-Томь" также отозвана лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования.

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Россия
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