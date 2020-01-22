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Комитет Думы одобрил эксперимент по ведению работодателями электронных документов

Согласно законопроекту, работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о проведении с 1 апреля по 31 декабря 2020 года эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками.

Согласно документу, работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Перечень электронных документов будет определяться самими работодателями и вестись за их счет. Для этого они смогут использовать либо собственную информационную систему, либо электронный сервис информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России". Дублирование документов на бумажном носителе не предполагается. Методическое сопровождение эксперимента возлагается на Минтруд.

"Целью законопроекта является создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ", - говорится в пояснительной записке к инициативе. Как отмечается, участие в эксперименте бюджетных организаций "будет обусловлено наличием или отсутствием источников финансирования".

Законопроектом также закрепляется обязанность работодателя выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней. "Уведомление и ознакомление работника с электронными документами, касающимися трудовых отношений, по инициативе работодателя может осуществляться только в рабочее время", - уточняют авторы инициативы.

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином 12 декабря. В начале декабря нижняя палата приняла закон о введении с 1 января 2020 года электронных трудовых книжек. В течение следующего года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

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