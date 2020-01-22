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Матвиенко: закон о блокировке финансовых пирамид должен быть принят в весеннюю сессию

Председатель Совфеда подчеркнула, что этот законопроект не направлен на борьбу с открытостью интернета, главная задача документа - связать руки кибермошенникам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид должен быть принят в весеннюю сессию, сообщила на заседании Совета Федерации в среду спикер палаты Валентина Матвиенко.

"В эту сессию мы должны принять важный законопроект, который обеспечивает возможность блокировки сайтов, распространяющих с нарушением законодательства информацию о финансовых услугах. Он подготовлен в Совете Федерации по поручению президента. Отмечу, что этот законопроект ни в коем случае не направлен на борьбу с открытостью интернета, его главная цель - связать руки кибермошенникам", - пояснила Матвиенко.

Она добавила, что также необходимо ускорить принятие внесенных членами палаты законопроектов о цифровых финансовых активах и о совершенствовании деятельности цифровых платформ, "на них давно есть запрос граждан и бизнеса". По словам Матвиенко, работа законодателей должна быть направлена не на ограничения, а на развитие отечественных цифровых технологий и сервисов.

Авторы законопроекта, который пока прошел только первое чтение в Госдуме, предлагают наделить ЦБ правом включать в реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией для их последующего блокирования сайты: вводящие пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями; с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать; связанные с финансовыми пирамидами.

После этого, соответственно, доступ к ним может быть заблокирован. При этом в течение суток провайдер хостинга обязан проинформировать владельца сайта и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления интернет-страницы.

ЦБ в свою очередь получает право обратиться в суд в связи с размещением в интернете такой информации. Кроме того, проектом закона предлагается наделить ЦБ РФ правом обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в связи с размещением в интернете информации, позволяющей получить доступ к информационным системам финансовых организаций, электронным платежным системам или устройствам клиентов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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