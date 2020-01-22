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Комитет Госдумы одобрил расширение права резидентов не зачислять валюту на свои счета

Рассмотреть законопроект планируется на заседании 4 февраля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли. Планируется, что Госдума рассмотрит инициированный правительством РФ законопроект на заседании 4 февраля.

Сейчас, согласно законодательству, резидент обязан получить от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли от экспорта товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, а также средства, причитающиеся в соответствии с условиями договоров займа.

Законопроект расширяет перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять валюту на свои банковские счета в уполномоченных банках за счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов). Норма будет действовать, если речь идет о договорах, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ. В перечень таких услуг могут быть включены, например, услуги в сфере информационных технологий и услуги в сфере образовательной деятельности, говорится в пояснительной записке.

Для средних и крупных компаний, особенно для компаний в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачета встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам, указывают в правительстве. "Предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг и снизить их накладные расходы, связанные с проведением валютных операций по соответствующим внешнеторговым сделкам", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законопроектом предусматривается отложенный срок его вступления в силу (с 1 января 2021 года) с учетом необходимости разработки и принятия постановления правительства РФ.

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Россия
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