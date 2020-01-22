Сбербанк планирует организовать выпуск структурных облигаций в 2020 году

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Сбербанк планирует в 2020 году организовать выпуск структурных облигаций на сумму не менее 10 млрд рублей, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Объем размещения структурных облигаций будет зависеть от складывающейся конъюнктуры рынка и регуляторного режима. При этом мы ожидаем организовать выпуски таких инструментов на не менее чем 10 млрд рублей в течение 2020 года", - сказал он.

Структурная облигация без защиты капитала - это новый инструмент, обеспечивающий повышенную доходность в случае соответствия динамики базового актива запланированной. В качестве базового актива могут выступать практически любые рыночные активы и индикаторы.

По словам Попова, Сбербанк завершил размещение первой структурной облигации в тестовом режиме, а в течение года банк планирует поставить их выпуск на поток.

"Сделка была проведена в закрытом тестовом режиме, чтобы отработать технологию, которая сокращает издержки и срок выпуска бумаги. Запуск прошел успешно - уже в ближайшие недели состоятся следующие сделки. В течение 2020 года планируется поставить подобные сделки на поток", - добавил зампред правления банка.