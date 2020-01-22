ЦБ продолжает переговоры по выходу из капитала Сбербанка

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Банк России продолжает переговоры по выходу из капитала Сбербанка, однако конкретных договоренностей пока нет. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах Госдумы.

"Идут действительно переговоры о продаже, но договоренности пока нет", - сказал он.

В декабре 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, так как финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью Reuters, что в возможной смене акционера проблем не видит и готов работать с Минфином как новым собственником.

Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция). Согласно закону о ЦБ, уменьшение его доли может произойти только после изменения закона.