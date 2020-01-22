IKEA оспорила в суде отказ в иске к "дочке" "Совхоза им. Ленина" на 80 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дочерняя структура IKEA - компания "МОС (Торговля и недвижимость)" обратилась в Верховный суд РФ с кассационной жалобой на отказ в иске о взыскании неустойки в размере 79,6 млн рублей с дочерней компании "Совхоза им. Ленина" - "ТТ-Девелопмент", говорится в материалах суда.

Жалоба поступила в Верховный суд 20 января, процессуальных решений по ней пока не принято.

Заявитель обжаловал решение Арбитражного суда Мособласти от 25 апреля 2019 года, а также постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 18 июля и кассационной инстанции от 27 ноября 2018 года.

В апреле 2019 года Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении исковых требований "МОС (Торговля и Недвижимость)". Ответчик ходатайствовал о заключении мирового соглашения, согласно которому, компания ООО "ИКЕА МОС Торговля и Недвижимость" отказывается от иска в части взыскания штрафной неустойки по договору купли-продажи земельного участка в размере 5% (79,6 млн рублей) от покупной цены. Суд пришел к выводу, что условия мирового соглашения противоречат закону и нарушают права и законные интересы акционеров.

"Совхоз им. Ленина" в 2008 году передал в качестве уставного капитала два участка земли дочерней компании "ТТ-Девелопмент". Один из них был разделен и в 2016 году реализован IKEA под строительство магазина. Однако в конце 2018 года суд по иску миноритариев "Совхоза" признал недействительной сделку по учреждению "ТТ-Девелопмент", все имущество за исключением реализованного вернули в "Совхоз", а в "дочке" начался процесс ликвидации. На фоне тяжб IKEA в ноябре 2018 года отказалась от планов строительства магазина и решила взыскать неустойку, пока процесс ликвидации не завершился.

ЗАО "Совхоз им. Ленина" - сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе Московской области, крупнейший в регионе производитель клубники. "МОС (Торговля и Недвижимость)", согласно данным системы СПАРК, принадлежит Stichting INGKA Foundation (контролирует наибольшую часть отделений IKEA по всему миру).