Госдума одобрила в I чтении порядок добычи попутных полезных ископаемых из подземных вод

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных и попутных вод. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О недрах".

Законопроектом предусматривается возможность для пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу углеводородного сырья, в границах предоставленных им горных отводов добывать полезные ископаемые, не относящиеся к такому сырью, если их извлечение из подземных и попутных вод связано с разработкой месторождений углеводородного сырья.

Документом предлагается исключить статус участков недр федерального значения для участков недр, содержащих месторождения лития, и учитывать при отнесении к участкам недр федерального значения исключительно запасы коренных месторождений этих полезных ископаемых.

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность реализации пользователями недр обязанности по обеспечению полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр, говорится в пояснительной записке.

Согласно закону "О недрах", пользователь имеет право использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией на пользование недрами и ее целевым назначением. В случае открытия в процессе геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь не будет иметь в отношении него прав на дальнейшее использование и реализацию.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.