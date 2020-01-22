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Госдума приняла в I чтении проект, позволяющий не проводить аудит благотворительных фондов

Документ позволяет не проверять фонды, у которых сумма стоимости имущества и объем денежных средств, поступивших в течение года, предшествующего отчетному, не превышает 3 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий механизм проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности благотворительных фондов. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Сейчас, согласно закону об аудиторской деятельности, аудит фондов обязателен. Таким образом, любая некоммерческая организация (НКО), созданная в организационно-правовой форме "фонд", в том числе благотворительная, обязана проводить аудит вне зависимости от годового оборота средств и состояния баланса, отмечают в кабинете министров. "Проведение аудиторской проверки для небольшой некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме "фонд", требует существенных затрат и является значительным финансовым бременем для указанных организаций", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект позволяет не проводить аудит фондов, у которых сумма стоимости имущества и объем денежных средств, поступивших в течение года, предшествующего отчетному, не превышает 3 млн рублей. Исключение составят фонды, являющиеся специализированными организациями управления целевым капиталом.

"Нововведение позволит фондам сэкономить на расходах, связанных с организацией и проведением аудита, что является существенным и очень важным для небольших фондов", - отмечается в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку.

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