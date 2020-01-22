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Bloomberg: капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

По данным агентства, цена одной акции достигла отметки в $555,1

ТАСС, 22 января. Капитализация американской компании Tesla впервые достигла $100 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Цена одной акции во вторник достигла отметки в $555,1, а капитализация компании составила примерно $100,1 млрд.

13 января акции компании Tesla впервые превысили отметку в $500 за ценную бумагу.

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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США
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